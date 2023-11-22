Сторонники легализации каннабиса в Украине бьют тревогу - к соответствующему законопроекту подано почти 900 правок, которые фактически блокируют его принятие.

Об этом сообщила народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, один из инициаторов проекта.

"Эта стопка бумаг - 882 поправки народных депутатов, которые мы анализировали более 3 месяцев. 226 из этих поправок – гроб. Потому что это поправки "Батькивщины", которые Юлия Тимошенко и ее коллеги угрожают ставить на учет, чтобы истощить зал и лишить закон голосов. Это более 400 минут работы Рады", – написал нардеп.

Ранее глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий сообщал, что Верховная Рада уже на ближайшем заседании рассмотрит в финальном чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с ПТСР.

В июле закон был принят в первом чтении.

Напомним, легализовать лекарства на основе марихуаны с трибуны Рады призывал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, нужно сделать все, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Также он заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.