Верховная Рада может уже на ближайшем заседании рассмотреть в финальном чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с ПТСР.

Об этом глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий сообщил Bloomberg.

В июле закон был принят в первом чтении.

"Чтобы наши граждане могли пережить боль, стресс и травмы войны, мы должны, наконец, обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается", - заявил тогда депутатам Зеленский.

Bloomberg приводит данные июльского опроса Центра Разумкова, согласно которому общественная поддержка этой инициативы разделилась: 37% против и 35% за. Погрешность составила 2,3%.

Также издание пишет, что хотя многие украинцы, страдающие от беспокойства и других заболеваний, надеются, что каннабис им поможет, некоторые исследования показывают, что медицинская "травка" может лишь временно приглушить травматические эмоции и иметь неблагоприятные побочные эффекты или даже стать вредной, если долго ее употреблять.

Об этом же летом говорил директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

Подробнее о принятом в первом чтении законопроекте, против которого выступают многие депутаты, мы писали в отдельном материале.