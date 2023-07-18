Американская психиатрическая ассоциация не поддерживает применение медицинского каннабиса для лечения ПТСР, сообщил директор по медицинским вопросам фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин в комментарии "Українським Новинам".

"Мы сдержанно относимся к лекарственным средствам на основе каннабиса. Западный мир имеет значительно больший опыт применения каннабиса как в медицинской, так и рекреационной сфере. Американская психиатрическая ассоциация не поддерживает применение медицинского каннабиса для лечения ПТСР. Там провели и проводят много клинических исследований применения каннабиса и его производных в лечении целого ряда заболеваний. И, если до сих пор нет убедительной клинической доказательной базы для регистрации новых показаний для применения, это свидетельствует об отсутствии убедительного преимущества пользы применения над вредом для человеческого организма", - сказал Никифорчин

Он называет четыре отрасли, где в качестве альтернативных применяются препараты на основе каннабиса, когда обычные лекарства не помогли:

для лечения тошноты и рвоты, вызванной противоопухолевой химиотерапией;

умеренной и значительной спастичности при рассеянном склерозе;

судорог у детей при синдроме Леннокса-Гасто и синдроме Драве с возраста двух лет и старше;

анорексии у ВИЧ-инфицированных.

Напомним, 13 июля Рада приняла в первом чтении закон о легализации медицинского каннабиса.

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