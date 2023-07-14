Верховная Рада сделала первый шаг к к созданию рынка медицинской марихуаны в Украине. Соответствующий законопроект в первом чтении был одобрен 268 голосами народных депутатов.

Голосованию предшествовала довольно агрессивная лоббистская кампания, главной целью которой были многие сомневающиеся парламентарии. Впрочем, ключевую роль сыграла позиция Офиса президента.

Глава государства Владимир Зеленский лично призвал народных избранников принять закон о медицинском каннабисе.

Хватит ли этого, чтобы проект был принят в целом и когда это может произойти, разбиралась "Страна".

По лекалам реформы Супрун

Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №7457 о медицинском каннабисе (или просто конопле). За это решение проголосовали 268 народных депутатов, львиную долю голосов дала президентская фракция "Слуги народа" (СН) - 183.

Мы писали, что незадолго до принятия лоббисты принятия закона развернули шумную агитационную кампанию, которая должна была помочь собрать голоса, которых серьезно не хватало. Главный аргумент сторонников принятия: закон позволит сделать доступными лекарства на основе каннабиса, которые-де помогают людям с ПТСР (которых сейчас очень много из-за войны, прежде всего, среди военных), больным онкологией и детям-эпилептикам.

"Марихуана, которую используют с рекреационной целью (просто говоря для "кайфа") - доступная. Она дешевая, и ее легко купить, хотя она и нелегальная. Медицинский каннабис, который не имеет достаточного содержания веществ для кайфа - недоступен, потому что дорогой. Сейчас в Украине разрешена продажа трех препаратов с тетрагидроканнабинолом (наркотическая составляющая марихуаны - Ред.), которые стоят от 2056 до 100 долларов за упаковку за границей (плюс доставка и налоги). Кому это в Украине доступно? Поэтому производители даже не стали выводить эти препараты на украинский рынок. Изменение постановления КМУ в 2021 году, к сожалению, не помогло. Единственный способ сделать лекарства с каннабиноидами широко доступными - наладить собственное производство этих препаратов. Для этого, как не удивительно, нужно сырье (кусты марихуаны или импорт полуфабриката). Фармацевтические компании, которые все являются "белым", часто западным бизнесом, не будут производить препараты из нелегального сырья - это так не работает. Подытоживаем: трава для курения доступна, лекарства из каннабиса недоступные. Гуманно и справедливо ли это для украинцев, которые страдают от боли, побочных эффектов химиотерапии или ПТСР? Каждый может найти для себя ответ сам…" - написала на своей странице в Facebook народный депутат Роксолана Пидласа, сторонница принятия закона.

Ее коллега по фракции, один из противников законопроекта Максим Бужанский опровергает ряд аргументов Пидласы.

"Все те депутаты, которые сейчас под копирку пишут и постят посты о необходимости принять закон, за 2 года с провала предыдущего не сделали ни одной попытки снизить цену на лекарства с каннабисом, расширить их список, ничего! Потому что этот закон не про лекарства, он только про разрешение выращивать", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале.

По его мнению, в случае принятия закона о каннабисе дешевых лекарств на его основе не будет, и тогда "все те, кто в них нуждается и поверил, возненавидят тех, кто голосовал". "За обман. Вы реформу Супрун не забыли? Медицина стала лучше? Ну так вот, это продвигают те же самые люди", - подчеркнул нардеп.

К доводам "за" и "против" мы еще вернемся, а сейчас несколько слов о самом законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №7457, документ создаст "нормативные условия для законного ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса в определенных этим документом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности". Также законопроект легализует выращивание конопли "для медицинских целей".

Контролировать оборот каннабиса должна Национальная полиция, на которое будет возложено не только согласовывание лицензий на культивирование и использование растений, но и проверка охраны участков для выращивания (только в теплицах под видеонаблюдением!), мест хранения, транспортировки партий товара (с GPS-навигацией).

Подтверждать содержание тетрагидроканабинола в медицинской марихуане нужно будет в гослабораториях или Минздрава, или МВД.

Законопроект приняли в редакции, предложенной "медицинским" комитетом Рады, которая несколько отличалась от первоначальной. Внесены уточнения относительно наименования и видов конопли, определять содержание тетрогидроканнабирола в растениях, выращиваемых для промышленного производства, смогут предприятия, учреждения и организации любой формы собственности с разрешения Минагрополитики.

В лицензиях на выращивание каннабиса будут, по предложению комитета, отмечены не только перечень сортов, которые разрешено культивировать, но и "характеристики, площади и адреса (географические координаты) объектов и помещений, получивших разрешение. Как считает юрист, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фриз, это - размытая формулировка, которая даёт лазейку на выращивание конопли открытым способом, то есть в полях.

Противники законопроекта как раз и делали особый упор на то, что этот законопроект на самом деле принимается не для помощи нуждающимся в препаратах на основе медицинского каннабиса, а для легализации выращивания конопли, контроль за дальнейшим использованием которой в виду тотальной коррупции в Украине (а также с учетом того, что наркоторговлю в значительной степени крышует полиция) невозможен. И, следовательно, принятие документа лишь расширит теневой оборот наркотиков и доходы криминалитета и связанных с ним чиновников и политиков.

"Для того, чтобы обеспечить доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса отдельный закон не нужен. Нужно просто изменить постановление Кабинета министров, регулирующее обращение медицинских препаратов с целью внести туда лекарства на основе каннабиса. И делается это гораздо быстрее, чем принятие законопроекта. Поэтому инициаторам этого законопроекта нужно выйти и честно сказать: "Коллеги, это не для медицины, а для того, чтобы дать добро на выращивание конопли". Не нужно прикрываться пациентами и военными, если цель другая. Кроме этого, психологи также не берутся утверждать, что с помощью каннабиса можно лечить ПТСР, потому что это не решение проблемы", - говорила в комментарии "Стране" замглавы комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева.

Кто кому Абрамович

В поддержку законопроекта развернулась широкая и, как утверждают в стане противников, недешевая агитационная кампания. Многие лоббисты проекта в депутатском корпусе и публично объяснили, почему они собираются за него голосовать, и стали призывать колеблющихся коллег к ним присоединиться. Впрочем, работал шла и кулуарно.

"Разные люди подключились: и, например, члены комитета по здравоохранению по главе с его председателем Радуцким, поддерживающие закон, и Арахамия (глава фракции СН - Ред.), и Гетманцев (руководитель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Ред.)" - говорит источник в депкорпусе.

Собеседник, близкий к руководству фракции СН, подтверждает: "Действительно собирали всем "колхозом". Со всех сторон навалились. Тяжело было не собрать. Главное, что наша фракция дала много голосов. Отказались поддержать только люди Разумкова и самые последовательные оппоненты вроде Бужанского. На самом деле очень сильно помог своим призывом президент. Часть людей, кто был против и прислушивался к Бужанскому, до президентского заявления говорили, что лобби спекулирует на теме, близости к власти, а президент на самом деле не знает, и он против. И когда Зеленский выступил, этот их аргумент ушел".

Также, по его словам, найти голоса в депутатских группах оказалось посильной задачей.

"На самом деле депутаты-аграрии поддержали, потому что законопроект говорил о выращивании. Им это интересно. Ну и хватает людей в группах, которые голосует за все наши законопроекты", - утверждает источник, близкий к руководству фракции СН.

В Раде также обратили внимание на пост в Телеграм-канале народного депутата восьмого созыва Игоря Мосийчука, что законопроект №7457 был принят в интересах российского бизнесмена Романа Абрамовича, который в начале полномасштабной войны с Россией участвовал в организации переговоров Киева с Москвой и тогда же начал помогать обмену пленными.

Мосийчук напомнил, что Абрамович, согласно открытой информаци, инвестировал 225 миллионов долларов в крупнейшего американского производителя марихуаны Curaleaf.

"Законопроект не предполагает легализации употребления каннабиса, а исключительно его выращивания, для обогащения наших чиновников и их семей! Превратит Украину в огромную конопляную плантацию. И еще, самым большим инвестором в выращивании каннабиса является российский олигарх Роман Абрамович", - написал Мосийчук.

Фракция "Батькивщины" Юлии Тимошенко выступила против законопроекта о каннабисе и может создать проблемы голосованию в целом. Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с парламентской трибуны также обвинила инициатора законопроекта - правительство в подготовке превращения Украины "в плантацию для наркотической марихуаны".

"Сегодня у нас на фракции был министр здравоохранения Ляшко. Я ему задала простой вопрос: я говорю, господин министр, почему вы не выполнили постановление премьер-министра №324 и не закупили два болеутоляющих препарата, сделанных на базе марихуаны… Он сказал, что они не зарегистрированы, а я говорю: так регистрирует же Минздрав, а он говорит, что производители не приехали для того, чтобы зарегистрировать свои препараты… Я говорю: господин министр, а почему вы не внесли в это постановление еще приблизительно 50 препаратов из марихуаны, которые можно закупить немедленно и немедленно отдать людям? А он сказал, что просто не было такой идеи - внести это… Я спросила, а когда появятся препараты медицинские для того, чтобы людям от боли дать, он сказал, что приблизительно три-четыре года. Вы мне скажите, что это? Это надругательство. Это просто уничтожение здравого смысла. И поэтому я считаю, что и этот министр, и Шмыгаль должны уйти в отставку, потому что они не регистрировали препараты на базе марихуаны болеутоляющие и другие, они не закупали их, они не выдавали бесплатно нашим военным для того, чтобы под этим прикрытием протянуть этот закон - о легализации наркомафии в Украине… В этом законе в отличие от многих других стран нет ограничений тетрагидроканнабинола в сухих растениях, нет ограничений на каком количестве гектаров выращивать, нет ограничений, сколько вообще необходимо этого сырья", - заявила Тимошенко.

В "Слуге народа" признают, что позиция "Батькивщины" может создать для подготовки законопроекта ко второму чтению.

"По всей видимости, Юлия Владимировна со товарищи внесет пару тысяч или больше правок. Конечно, есть вариант прибегнуть к спецпроцедуре голосования (которая сокращает количество поправок и время на их рассмотрение). Но Тимошенко атакует уже саму спецпроцедуру, апеллируя к нашим западным партнерам, которые могут тоже призвать нас не пользоваться активно этим парламентским инструментом. С другой стороны, 268 голосов "за" вдохновили лоббистов, кто сначала было скептичен по поводу поддержки. Если правильно выписать редакцию второго чтения, учтя многие предложения и возражения - а мы оставили возможность для широких правок, сторонников еще прибавится, и тогда, возможно, и спецпроцедура пройдет. Есть, конечно, точка зрения, что законопроект дождется голосования в целом уже в следующем созыве, который непонятно когда будет. Но наиболее активная часть лобби в лице Гурина (депутат от СН - Ред.), Яны Зинкевич (депутат от "Евросолидарности" - Ред.), Ольги Стефанишиной (депутат от "Голоса" и бывший замминимстра здравоохранения Ульяны Супрун - Ред.) могут пойти на принцип и начнут торопить со голосованием в целом. Но могут, конечно, и дров наломать. Пока все туманно", - говорит источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа".