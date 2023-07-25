Марихуану в Украине будут выращивать со штрих-кодом на каждом кусте.

О готовящихся мерах по контролю за ее выращиванием рассказала "Украинским новостям" нардеп и одна из авторов законопроекта о легализации медицинского каннабиса Ольга Стефанишина.



"Требования будут довольно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе", – рассказала она.



По ее словам, наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу "этого лекарства" будет таким же, как за сбыт наркотиков. При этом лицензия на производство будет стоить, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 гривен. Планируется, что лицензии будет выдавать Государственная врачебная служба.



Говоря о потребностях страны, Стефанишина сказала, что минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева анонсировала, что в Крыму после деоккупации будут выращивать медицинскую марихуану.

Напомним, 13 июля парламент принял в первом чтении законопроект о легализации медицинского канабиса.