Верховная Рада приняла за основу законопроект о применении английского языка в Украине (№9432).

"За" - 278 голосов.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает:

- официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине;

- определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком;

- нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут получить денежную помощь от государства для изучения английского языка. Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для Forbes. Для детей изучение английского станет обязательным с детского сада.

"Похожий проект реализовали с "ковидными" сертификатами, когда украинцы покупали книги, ходили в спортзалы. Этот опыт используем, чтобы украинцы активнее изучали языки", - отметил министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что английский язык получит статус языка международного общения в Украине.