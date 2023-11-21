Во вторник, 21 ноября, Верховная Рада назначила главу Ровенской ОВА Виталия Коваля новым главой Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 279 депутатов.

Виталий Коваль был назначен на должность главы Ровенской облгосадминистрации в сентябре 2019 года.

Ранее о возможном назначении Коваля сообщал глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

Бывшим главой ФГИ был Рустем Умеров. На должность главы Госимущества он был назначен в сентябре 2022 года. А 4 сентября 2023 года Верховная Рада поддержала его отставку с этой должности. После чего Рустем Умеров стал министром обороны.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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