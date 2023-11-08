Новым главой Фонда госимущества планируют назначить главы Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля.

Об этом сообщил глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

По его словам, голосование хотят провести до конца текущей недели.

Напомним, что бывший глава ФГИ Рустем Умеров стал министром обороны. Тогда нардеп Ярослав Железняк сообщал, что его сменщиком планируют назначить главу АМКУ Ольгу Пищанскую, близкую к семье Зеленских.

Также мы писали о том, что две киевских квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева передадут Фонду госимущества.

Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской. В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями, но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного. С Авдеевского коксохимического завода эвакуировали всех сотрудников, кроме 17 человек, которые отказываются покидать одно из заводских убежищ.

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