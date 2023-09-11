Две киевские квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева, которые в июле конфисковал Высший антикоррупционный суд, отдают в управление Фонду госимущества (ФГИ).

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Отмечается, что квартирами, площадь которых составляет 138,5 кв. м. и 193,2 кв. м., владел лично россиянин, а также косвенно его бизнес-партнер Константин Моршнев.

Фонд госимущества собирается перерегистрировать квартиры, а потом приватизировать или сдавать жилье в аренду. Деньги от продажи или аренды квартир пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним, в июне 2022 Лебедев посетил захваченную Запорожскую АЭС, откуда опубликовал репортаж. За это СБУ заочно предъявила ему обвинение. Также его обвиняют в распространении кремлевских нарративов в своих блогах.

Также после вторжения РФ в Украину Лебедев публиковал видео с трофейными табличками из "Азовстали".

Известно, что санкции против дизайнера введены еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.