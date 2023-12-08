В ноябре Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протоколы о коррупции в отношении бывших топ-чиновников, которые выписывали надбавки к зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, бывшая глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская установила сама себе надбавку за интенсивность труда в ноябре и декабре 2021 года.

А бывший замглавы АРМА Филипп Пронин на второй день вторжения РФ согласовал надбавки для своего шефа Дмитрия Жарововича.

Отметим, что Пронин сейчас возглавляет Полтавскую областную военную администрацию.

Ранее мы рассказывали, что НАПК обвинило и.о мэра Запорожья в незаконном обогащении более чем на 9 млн грн. Во время обысков в арендованной квартире Куртева в августе прошлого года детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро. Обыск проводился в рамках дела, к которому Куртев может быть причастен. Сам и.о. мэра Запорожья заявил НАПК, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

А перед этим НАПК обнаружило признаки незаконного обогащения у начальника Малиновского ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на почти 47 млн грн.