Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. главы Конституционного суда Украины (КСУ) Сергея Головатого и руководителя секретариата этого суда Виктора Бесчастного. Проверяется информация о совершении ими действий в условиях конфликта интересов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в своем телеграм-канале.

НАПК попросил КСУ выдать копии определенных документов. Но руководитель секретариата отказался это сделать. Тогда Головатому выписали обязательное к выполнению предписание, которое также было проигнорировано.

В ответ КСУ заявил, что будет обжаловать предписание в административном суде. Информации об открытии данного производства у НАПК нет.

Агентство считает такие действия судей административным правонарушением, связанным с коррупцией.

Подано повторное предписание. Ожидается суд.

Ранее мы рассказывали, что НАПК обвинило и.о мэра Запорожья в незаконном обогащении более чем на 9 млн грн.

Также сообщалось, что НАПК начало мониторинг образа жизни руководителей военкоматов.