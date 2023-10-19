Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает, что обнаружило признаки незаконного обогащения у начальника Малиновского ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова на почти 47 млн грн. Дело передано в полицию.

Об этом сообщает пресс-службу НАПК.

Сообщается, что в мае 2022 года военком с супругой купили квартиру в Одессе площадью 111,1 кв.м стоимостью 600 тысяч гривен, которую через год продали за 7,56 млн грн.

Его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн. грн., который впоследствии был продан за 2 млн. грн.

Мать военкома в 2022 году подарила сыну жилой дом под Одессой с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв, стоимость которого оценивается в миллион гривен. НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Теща военкома за последние несколько лет стала владелицей квартиры под Одессой за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн.

Еще раньше теща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн. грн., который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн. грн.

В августе 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн.

Сын военкома стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это законных средств.

В 2018 году сын военкома купил у скандального уже бывшего начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал.

Во всех этих действиях НАПК усматривает признаки юридической фикции путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов. Сам Кушнеров от комментариев НАПК отказался.

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