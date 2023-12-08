США хотели бы вынудить РФ пойти на мирные переговоры c Украиной на условиях Киева к концу 2024 года.

Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выступая на форуме Аспенского института.

Для этого Вашингтон планирует подтолкнуть Москву к выбору: сесть за стол переговоров либо "иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе" и способной пойти в наступление.

"Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать", — сказал он.

Для этого США и ЕС намерены нарастить свои объемы производства оружия и помочь сделать это Украине.

"Мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас", - прогнозирует он.

Напомним, США и Украина договорились о намерении ускорить совместное производство оружия.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.