Министерство обороны США передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM. Эти данные позволят украинским вооруженным силам сочетать современные ракеты "земля-воздух" западного производства с уже имеющимися пусковыми установками советского происхождения или радарами.

Об этом сообщает Белый дом.

Решение позволит ускорить развертывание и усилить защиту украинского неба за счет параллельного производства этих систем как в Украине, так и в США.

"Эти первоначальные результаты не только расширят сотрудничество между США и Украиной и обеспечат Украину способностью, необходимой для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и защиту Украины", - говорится в сообщении.

Ранее The New York Times сообщал, что Украина и США создали "гибридные" системы ПВО. Американские официальные лица называют данную комбинацию вооружений FrankenSAM. Она позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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