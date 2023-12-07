США передали Украине технологию производства "гибридных" систем ПВО FrankenSAM
Министерство обороны США передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM. Эти данные позволят украинским вооруженным силам сочетать современные ракеты "земля-воздух" западного производства с уже имеющимися пусковыми установками советского происхождения или радарами.
Об этом сообщает Белый дом.
Решение позволит ускорить развертывание и усилить защиту украинского неба за счет параллельного производства этих систем как в Украине, так и в США.
"Эти первоначальные результаты не только расширят сотрудничество между США и Украиной и обеспечат Украину способностью, необходимой для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и защиту Украины", - говорится в сообщении.
Ранее The New York Times сообщал, что Украина и США создали "гибридные" системы ПВО. Американские официальные лица называют данную комбинацию вооружений FrankenSAM. Она позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок.
Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.
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