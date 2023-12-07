Представители Министерства обороны Украины попросили США поставить для ВСУ истребители F-18 Super Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны, беспилотники и другие оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Официальные лица украинского Минобороны представили американской стороне целый "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" 6 декабря, во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне, на котором присутствовали чиновники и руководители оборонно-промышленного комплекса.

Список включает оружие, которое у Украины уже есть, в частности, танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также уже запрошенное ранее оружие, например истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS.

Кроме того, в перечень вошли:

беспилотники производства General Atomics, в том числе MQ-9B Sky Guardian;

системы ПВО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) от компании Lockheed;

дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing;

самолеты C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin;

ударные вертолеты Apache компании Boeing;

вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

Между тем Сенат США отклонил законопроект об оказании поддержки Украине и Израилю.

Однако Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить Конгресс все же принять этот проект.