Украина попросила у США самолеты F-18, C-130, C-17 и вертолеты Apache и Blackhawk
Представители Министерства обороны Украины попросили США поставить для ВСУ истребители F-18 Super Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны, беспилотники и другие оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.
Официальные лица украинского Минобороны представили американской стороне целый "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" 6 декабря, во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне, на котором присутствовали чиновники и руководители оборонно-промышленного комплекса.
Список включает оружие, которое у Украины уже есть, в частности, танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также уже запрошенное ранее оружие, например истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS.
Кроме того, в перечень вошли:
- беспилотники производства General Atomics, в том числе MQ-9B Sky Guardian;
- системы ПВО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) от компании Lockheed;
- дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing;
- самолеты C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin;
- ударные вертолеты Apache компании Boeing;
- вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.
Между тем Сенат США отклонил законопроект об оказании поддержки Украине и Израилю.
Однако Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить Конгресс все же принять этот проект.