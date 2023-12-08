В США среди кандидатов от республиканцев снова идут споры по Украине.

Миллиардер Вивек Рамасвами на дебатах с экс-представителем США в ООН Никки Хейли попросил ее назвать три области восточной Украины, которые нужно защитить от России.

Хейли, которая выступает за продолжение войны и поставки оружия ВСУ, не смогла ответить на этот вопрос (сам Рамасвами требует окончания войны и переговоров с Россией).

"Назовите три области восточной Украины, куда они хотят послать наши войска", - предложил Рамасвами Хейли, но та промолчала.

"Посмотрите на это. Вот, что люди должны осознать: у них нет ни малейшего понятия, как называются провинции, куда они хотят послать наших сыновей и дочерей... Взгляните на это пустое выражение лица", - добавил Вивек, указывая на Хейли.

Сам он данных регионов тоже не озвучил.

Позже выяснилось, что коммуникациями в команде Рамасвами занимается в том числе этнический украинец Стефан Михайлив. В эфире американского ТВ ведущая у него спросила, может ли он назвать три области, о которых говорил Рамасвами (вероятно, в расчете на то, что он не сможет этого сделать). Но Михайлив ей тут же ответил, что эти три области - Луганская, Донецкая и Запорожская. Причем, сделал это на украинском языке (хотя и с сильным акцентом).

Напомним, Рамасвами не раз говорил, что ради мира признает российскими захваченные территории Украины.

Ранее республиканцы заявляли, что одобрят помощь Украине, если администрация Байдена покажет им "стратегию победы".