Первая леди Елена Зеленская считает, что Украине грозит "смертельная опасность", если Запад прекратит финансовую помощь.

Об этом она заявила в интервью BBC.

По ее словам, в этом случае украинцев "оставят умирать".

"Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, они просто дадут нам умереть. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни. Поэтому больно это видеть", - сказала Зеленская, комментируя ситуацию с законопроектом о помощи Украине, который оказался заблокированным в Конгрессе США.

Напомним, 7 декабря Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию.

В Белом доме сообщили, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине будут исчерпаны.

Также похожие проблемы у второго крупнейшего донора Украины - Германии. В бюджете ФРГ на 2024 год может образоваться рекордная дыра в 60 млрд евро.