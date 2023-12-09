"Запад колеблется в отношении Украины". Аналитическую статью с таким заголовком опубликовала газета Financial Times.

"Поддержка Украины, которая когда-то было вопросом широкого межпартийного консенсуса, стала разменной монетой в политических переговорах по обе стороны Атлантики", - сказано в статье.

Газета также приводит слова Якоба Киркегаарда - эксперта из германского Фонда Маршалла:

"Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов. Если бы рассматривалась, то с Украиной не играли бы в политику. Это - девальвация военных усилий Украины. По-моему, другой оценки этому нет. И это для Украины ужасная ситуация. Если бы вы были Владимиром Путиным, вы бы сказали: "Что же, моё стратегическое решение продержаться дольше, чем Запад, работает", - заявил Киркегаард.

Украине нужен $41 миллиард внешнего финансирования в 2024 году. Пока гарантирована лишь часть от этих денег, и если Киев не сможет найти остальное, "ему, возможно, придется печатать деньги, что может спровоцировать гиперинфляцию".

Поэтому следующие семь дней могут оказаться "решающими для будущего Украины". В том числе потому, что МВФ готовится опубликовать отчёт по финансовому положению Киева.

Что касается поля боя, "следующий этап войны будет определяться способностью Украины достичь технологического превосходства над российскими силами посредством более сложной радиоэлектронной борьбы и возможностей беспилотников", считают эксперты.

Ранее американское издание The New York Times писало, что Украина может потерять поддержку США из-за действий Байдена.

А перед этим о том, что Украине грозит "смертельная опасность", если Запад прекратит финансовую помощь, говорила супруга президента Елена Зеленская.