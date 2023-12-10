Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным газеты, члены Венгерского института международных отношений и сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне в понедельник начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

В первый день пройдут выступления, посвященные войне в Украине и культурным войнам, а во второй - закрытые переговоры, на которые приглашены члены Конгресса от Республиканской партии.

Встреча состоится на фоне напряженных дебатов в Конгрессе США по поводу будущего помощи Украины. На прошлой неделе Белый дом предупредил, что без поддержки Конгресса деньги на закупку большего количества оружия и техники для Киева закончатся к концу года.

Близкий к посольству Венгрии дипломатический источник газеты сообщил, что "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через Конгресс". Именно поэтому премьер пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС.

По словам старшего научного сотрудника аналитического центра Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибора Рохача, "венгерское посольство в округе Колумбия в последнее время ведет себя очень активно, пытаясь восстановить связи с республиканцами и укрепить их там, где это необходимо". Но, по словам Рохача, несмотря на хорошие отношения венгерских дипломатов с некоторыми республиканцами, маловероятно, что Орбан будет иметь какие-либо рычаги влияния на американское финансирование Украины.

К тому же сторонники Украины тоже обращаются к республиканцам в Конгрессе. На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел встречи на Капитолийском холме. На пресс-конференции он заявил: "Я уверен, что добрая воля восторжествует и деньги будут выделены, и это окажет огромное влияние не только на моральный дух в Украине, но и на то, что европейские страны будут продолжать спрашивать себя, что еще они могут сделать".

Напомним, 7 декабря Сенат США не поддержал выделение помощи Украине.

Американские демократы опасаются, что Конгресс завершит годовую работу без решения о помощи Украине.