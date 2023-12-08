Президент Франции Эммануэль Макрон не переубедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать вступление Украины в ЕС.

После их встречи премьер Венгрии заявил изданию Le Point, что ЕС "не готов и не может" принять Украину по ряду причин. В частности, назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран мира".

И заявил, что не намерен способствовать "плохому решению" ЕС по Украине. То есть - "поддержать ее вступление".

"Позиция Венгрии ясна в преддверии саммита Еврокомиссии в декабре", - написал Орбан в Х.

А в целом встречу с Макроном назвал "отличной".

Напомним, Макрон пригласил Орбана встретиться в Париже, чтобы попытаться найти компромисс по поддержке Украины.

Ранее мы писали, что Орбан призвал президента Евросовета Шарля Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня, чтобы избежать "провала" ввиду отсутствия консенсуса по этому вопросу.

Также мы сообщали, что премьер Венгрии заявил, что предложил Евросоюзу отложить вопрос членства Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.