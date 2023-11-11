Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь будет решающим для войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью "BBC".

"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина изо всех сил пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", - передает издание слова Макрона.

Судя по этим словам, французский президент рассчитывает на какие-то действия ВСУ до конца года.

Напомним, в том же интервью Макрон заявил, что время для переговоров с Россией еще не пришло, но, когда оно придет, нужно будет "вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Ранее мы писали, что президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры между Украиной и РФ о прекращении войны могут начаться в следующем году.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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