Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встретиться в Париже в конце недели, чтобы попытаться найти компромисс по поддержке Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Цель - отговорить Венгрию блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

На прошлой неделе с премьером Венгрии уже разговаривал президент Евросовета Шарль Мишель. Сейчас он находится с визитом в Китае, но досрочно прекратит его, потому что Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС в конце года - где и будет решаться вопрос о начале переговоров.

В письме от 4 декабря Орбан призвал Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня, чтобы избежать "провала" ввиду отсутствия консенсуса по этому вопросу.

Напомним, Орбан заявил, что предложил Евросоюзу отложить вопрос членства Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.

Ранее премьер Венгрии пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры Евросоюза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.