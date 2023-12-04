Лидеры 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итоговой декларации саммита.

Как отмечается в проекте документа, "Евросовет решает открыть переговоры о членстве с Украиной и Молдовой".

Кроме того, лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Также в проекте декларации говорится, что ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, "когда и если страна выполнит необходимые условия".

Как подчеркивает агентство со ссылкой на европейских дипломатов, это первая версия итоговой декларации, которая, как ожидается, будет изменена в ходе переговоров между представителями стран-членов до самого саммита.

Недавно глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз займет немало времени, если смотреть на ситуацию реалистично.

Между тем в Украине уменьшилось количество сторонников вступления в ЕС и НАТО - на 7% и 6% соответственно.