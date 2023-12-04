Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призывает не выносить на повестку дня решения о макрофинансовой помощи Украине и переговорах о ее вступлении в Евросоюз.

Это следует из копии документа, оказавшегося в распоряжении "Радио Свобода".

"Есть ожидание, что по этому случаю (саммита 14-15 декабря – Ред.) Европейский Совет может и должен одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре Многолетней финансовой рамки (бюджета – Ред.) на 2021-2027 годы. Учитывая нынешний уровень политических и технических приготовлений, эти ожидания не обоснованы", – пишет венгерский премьер президенту Евросовета.

В письме Орбан критикует рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о вступлении с Украиной, называя ее "конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях", и жалуется на "отсутствие возможности предварительно обсудить это".

По мнению главы венгерского правительства, то, что единодушия в этом вопросе невозможно достичь, "совершенно понятно".

Что касается бюджета ЕС, частью которого является предложение предоставить Украине 50 миллиардов макрофинансовой помощи в виде кредитов и грантов на следующие четыре года, Орбан пишет, что дискуссии слишком сосредоточены на "необоснованном, несбалансированном и нереалистичном предложении Еврокомиссии", призывая формировать новый подход, основываясь на "политических и финансовых реалиях в странах-членах", что требует "дополнительных усилий и времени".

"Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому Совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, являющегося нашим важнейшим активом", – резюмирует Орбан.

В офисе Шарля Мишеля получение письма пока никак не комментировали.

Напомним, что лидеры 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря решат вопрос о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.

Между тем газета Financial Times написала о новой угрозе для выделения Украине 50 млрд евро Евросоюзом. Сообщается, что, помимо позиции Венгрии, страны - члены ЕС пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Украины.