Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы, несмотря на приезд в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского.

Это следует из расписания законодательного органа.

Уточняется, что 12 декабря, комитет Палаты представителей проведет слушания о конкуренции с Китаем. В другом комитете обсудят расследование в рамках процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. Кроме того, пройдут и другие мероприятия.

В расписании на среду и четверг также не значится вопрос о финансировании Киева. При этом с пятницы, 15 декабря, Палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы до 9 января, а Сенат - до 8 января.

Напомним, ранее западные издания писали об опасениях демократов, что Конгресс США завершит работу в 2023 году без решения о выделении новой помощи Украине.

Между тем сегодня координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что США объявят о новой военной помощи Украине до конца месяца.

Мы разбирались, почему США задерживают помощь Украине и к чему это приведет.