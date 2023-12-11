США объявят о новой военной помощи Украине до конца месяца.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга.

Кирби ответил на вопрос журналистов, объявит ли американский лидер Джо Байден о новом пакете военной помощи Киеву во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь Украине в обеспечении безопасности. Так что, я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - сообщил представитель Белого дома.

Напомним, последний пакет военной помощи Штаты выделили Украине 6 декабря. В него вошли боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической госинфраструктуры и многое другое.

В ноябре США тоже объявляли об очередном пакете военной помощи - на 100 миллионов долларов.