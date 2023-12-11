Украина договорилась о разблокировании границы с Польшей с 11 декабря.

Об этом сообщают источники ТСН.

Сообщается, что уже сегодня в 14:00 должен быть разблокирован первый пункт пропуска - "Ягодин - Дорогуск".

Завтра разблокируют Рава-Русскую. Далее поочередно остальные пункты пропуска.

Министр инфраструктуры Кубраков сообщил, что пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей уже разблокировали. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков.

В направлении Украины уже проехали 15 фур, 25 готовятся к проезду в Польшу.

Напомним, что польские перевозчики с 6 ноября блокируют для проезда фур несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Мы уже писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.

А также о том, что, по данным американских СМИ, блокада на украинской границе привела к проблемам с поставками военных грузов на передовую.

Писали мы и о том, что "Укрзализныця" придумала, как частично обойти польскую блокаду границы.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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