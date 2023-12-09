Венгерские перевозчики присоединяются к блокаде украинских грузов на границе. С понедельника, 11 декабря, венгры начинают блокировать КПП "Захонь-Чоп".

Об этом сообщает местная профильная ассоциация MKFE на своём сайте.

Целью акции заявлено "привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьёзным искажающим рынок последствиям соглашения, заключенного между Европейским Союзом, Украиной и Молдовой, о частичной либерализации грузовых автомобильных перевозок, которое поставило многие венгерские компании в критическое положение", - говорится в сообщении ассоциации.

Тем временем польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. Как сообщили в Госпогранслужбе, накануне в очередях накопилось более трех тысяч фур.

Напомним, "Укрзализныця" придумала, как частично обойти польскую блокаду границы. Фуры будут перевозить через границу с Польшей контрейлерные поезда.

Как узнала "Страна", перевозка фуры через польско-украинскую границу на поезде стоит около 1 500 евро за машину. Речь идет о маршруте протяженностью около 100 км.