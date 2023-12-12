СБУ заявляет о задержании депутата-рекетира в Житомирской области, который вместе с бандой похищал людей и "выбивал" из них деньги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Его имя не называется. По данным пабликов, речь идет о Михаиле Лукомском - депутате горсовета Коростышева от Радикальной партии Олега Ляшко.

Людей вывозили в специально обустроенные пыточные. От действий банды пострадали не менее 30 семей. Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную супругу рэкетиры угрожали покалечить, а затем убить, если военный не передаст им 190 тыс. грн.

Ранее были задержаны около 10 членов банды, в том числе ее главарь - "смотрящий" по Коростышеву.

Установлена причастность и депутата горсовета. По данным следствия, он лично участвовал в похищении и пытках людей. А потом заставлял приносить деньги прямо в горсовет.

Ранее в Одессе задержали российского агента, который хотел баллотироваться в Раду, чтобы шпионить для ФСБ. В частности, он завесил своей рекламой городские автобусы. А также вступил в местную общественную эко-организацию. По версии следствия, деньги на это были выделены ФСБ, кроме того подозреваемый получал 5,5 тыс. долларов ежемесячно. Ему дали псевдоним "Мазепа".