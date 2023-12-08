СБУ и БЭБ разоблачили главу оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27.

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн. бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования.

На эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля.

Для прикрытия незаконной деятельности глава предприятия распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

"На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн. грн", - говорится в сообщении.

В дальнейшем участники схемы планировали вывести эти деньги "в тень" через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, НАБУ объявило подозрение о завладении миллионами на закупках только что уволенному руководству Госспецсвязи.

Ранее мы писали, что НАПК обвинило и.о мэра Запорожья в незаконном обогащении более чем на 9 млн грн.