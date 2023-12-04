В Одессе были задержаны двое мужчин с фальшивыми удостоверениями СБУ, которые занимались поборами, требуя деньги с мужчин за "откуп от мобилизации".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своем телеграм-канале.

Рекетиров задержали на вымогательстве 20 тысяч долларов. Один из них оказался ранее судимым за кражи и незаконное завладение транспортным средством.

"Злоумышленники угрожали потерпевшим физической расправой и запугивали. Своих жертв они выбирали из мужчин, по возрасту подлежащих мобилизации, и, предъявляя поддельные документы сотрудников СБУ, угрожали им насилием, вымогая от них деньги в качестве "откупа от мобилизации". В ходе следственно-розыскных мероприятий было задокументировано вымогательство фигурантами 20 тысяч долларов у одного из пострадавших", - сообщает полиция.

Ранее в Житомирской области мошенник выманил у продавца телефон, назвавшись работником СБУ. Он заявил продавцу, что ему срочно требуется мобильный телефон в служебных целях, и консультант выполнил его требование.

Мы также сообщали, что житель Обухова продавал фальшивые пропуска на спецтранспорт и "удостоверения" СБУ, МВД и Офиса Зеленского.