Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему заместителю главы СНБО Владимиру Сивковичу.

Сообщается, что СБУ установила, что Сивкович "координировал информдиверсии Шуфрича против Украины".

Экс-чиновника подозревают в причастности к организации "информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля".

"Установлено, что приспешники Сивковича разгоняли фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские тезисы относительно безальтернативности пророссийского вектора во внешней политике. Таким образом, кремль пытался максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения РФ и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что ранее по материалам украинской спецслужбы и ГБР его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

СБУ сообщает, что в настоящее время экс-замглавы СНБО скрывается в РФ, где работает на ФСБ.

Ранее суд продлил содержание под стражей Нестору Шуфричу.

Мы также сообщали, что суд в Киеве арестовал всё имущество подозреваемого в госизмене нардепа Шуфрича.