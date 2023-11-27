Кремль активизировал сеть своих "спящих" шпионов в государственных учреждениях Украины, включая СБУ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

"Они понимают, что военным путем им не победить, поэтому приоритетными стали попытки внутренней дестабилизации", - сказал Данилов.

По его словам, агентам РФ поставлена задача "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

В частности, РФ пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между Зеленским и Залужным и пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

Напомним, недавно Владимир Зеленский впервые подтвердил конфликт с Валерием Залужным. Президент призвал главкома ВСУ и украинских генералов не заниматься политикой.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что раскола между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным нет.

Мы анализировали в отдельном материале, что значат участившиеся заявления властей Украины о попытке РФ устроить "Майдан-3".