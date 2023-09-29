Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича, который подозревается в государственной измене.

Об этом в комментарии "Стране" заявил адвокат нардепа Александр Тананакин.

"Под арест также попало имущество, которое было вывезено из дома во время обыска. Но стоит отметить, не все то, что забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему", - рассказал Тананакин.

Напомним, 15 сентября Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день Печерский суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также у Шуфрича был проведен обыск.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.

Через несколько дней после ареста в доме Шуфрича провели повторный обыск. Адвокат нардепа заявлял, что обыск проходил без решения суда с целью вывезти из дома ценные вещи, картины и антиквариат.