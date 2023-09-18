Вечером 18 сентября в доме подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича сотрудники СБУ проводят повторный обыск.

Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Тананакин.

"Обыск без решения суда с целью вывезти из дома ценные вещи, картины и антиквариат. Дальнейшая судьба этих вещей, как и причина этого ночного перформанса в отсутствие хозяина дома, непонятна", - сказал адвокат.

Напомним, 15 сентября Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога народному депутату Украины Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.

Также сегодня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада на этой неделе снимет арестованного Нестора Шуфрича с должности главы парламентского комитета по вопросам свободы слова.