Телеграм-каналы публикуют проект предоставления Донбассу автономии, датированный июлем 2014 года, за подписью Медведчука и Шуфрича, который, как утверждается, нашла СБУ во время обыска у Шуфрича.

Проект предполагал создание на базе Донецкой и Луганской областей автономных краев в составе Украины с широкими полномочиями по самоуправлению.

Отметим, что часть из этих положений затем легли в основу первых и вторых Минских соглашений, которые подписали, в том числе и представители Украины, а также в феврале 2015 года освятил своей подписью президент Порошенко.

Эти соглашения, напомним, предусматривали предоставление широкой автономии отдельным районам Донецкой и Луганской областей с внесением соответствующих положений в Конституцию Украины.

Во исполнение этих договоренностей Рада в 2014 году проголосовала за закон об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донбасса, а затем в августе 2015 года - за изменения (в первом чтении) в Конституцию.

Но далее процесс имплементации Минских соглашений в украинское законодательство был остановлен и на практике они реализованы не были. Президент Владимир Зеленский в последние годы перед войной заявлял, что их реализовывать не намерен, поскольку считает их противоречащими национальным интересам.

Напомним, что 15 сентября у нардепа Шуфрича проходит обыск по делу о госизмене.

Мы писали, что генпрокурор сообщил о подозрении нардепу Шуфричу по делу о госизмене.