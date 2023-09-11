СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-депутату от "Блока Юлии Тимошенко" Сергею Полищуку.

Об этом Служба безопасности сообщает в своем телеграм-канале.

Сергей Полищук является регулярным гостем на российском ТВ. По данным следствия, во время эфиров на российских каналах он "поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния".

СБУ заявила, что Полищук получал деньги за участие в телепередачах через банки третьих стран. Сейчас бывший депутат находится за границей.

Полищук не только заседал в Верховной Раде, но также был советником у многих министров в разные времена. До 2019 года он числился советником министра молодежи и спорта.

Ранее сообщалось, что бывшего генерал-майора СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену и планирование теракта.

Также мы писали, что экс-нардепу Евгению Мураеву заочно сообщили о подозрении по той же статье - о госизмене. СБУ заявила, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения "кремлевских нарративов".