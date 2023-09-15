Утром 15 сентября телеграм-каналы пишут, что СБУ задержала нардепа Нестора Шуфрича.

Обыск идет в его доме в Козине. Предварительно ему вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах.

Ранее мы писали о том, что в мае прошлого года Шуфрич заявил о возвращении в Украину.

Также мы писали о том, что созданный Порошенко батальон теробороны "взял в плен" Шуфрича, обмотал его скотчем и устроил фотоссесию.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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