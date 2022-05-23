Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич заявил, что вернулся в Украину из Европы, куда уехал на прошлой неделе.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Никаких вопросов на границе ко мне не было. Уже в Украине", — отметил Шуфрич.

На уточняющий вопрос, может ли он прислать фото в качестве подтверждения, Шуфрич прислал селфи на границе.

Шуфрич уехал из Украины в середине мая. Тогда в комментарии "Стране" он объяснил это семейными обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что чиновников обязали сдавать диппаспорта после возвращения в Украину из зарубежных поездок.

Напомним, что в марте Шуфрича "взял в плен" созданный Порошенко батальон теробороны за то, что он якобы фотографировал блок-посты и позиции терробороны.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.