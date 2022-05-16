Сегодня прошла информация, что нардеп Нестор Шуфрич выехал из Украины.

Сам нардеп в своём комментарии сообщил "Стране", что он выехал из Украины в ЕС еще в пятницу - по семейным обстоятельствам.

По словам Шуфрича, при пересечении границы никаких сложностей не возникло.

"Я выехал, чтобы присутствовать на консультации врачей для одного из трех своих несовершеннолетних детей. Что и является основанием для беспрепятственного пересечения государственной границы. Несмотря на это, я оформил все документы, установленные действующими нормативами, для пересечения границы гражданами Украины и народными депутатами. У меня были все нотариально заверенные копии свидетельств о рождении трех моих малолетних детей, кроме этого, они подтверждаются документами в "Дии", чего уже было достаточно", - отметил Шуфрич.

Депутат добавил, что как отец троих малолетних детей (а всего у него их пятеро, двое старших из которых уже совершеннолетние) он имел право с самого начала войны выехать за пределы Украины, однако не воспользовался этим.

"Подчеркиваю, что я как отец трех несовершеннолетних детей (3, 5 и 9 лет) имею возможность беспрепятственно пересекать государственную границу. Я никогда этим не злоупотреблял с 24 февраля. Я был на всех заседаниях Верховной Рады, кроме одного, которое пропустил в связи с тем, что заболел - у меня оформлен официальный больничный в установленном порядке. А сейчас возникла крайняя необходимость - завтра присутствовать на врачебной консультации для ребенка", - заявил "Стране" Нестор Шуфрич.

Он добавил, что во время этой поездки посетит две страны Евросоюза, но какие именно - не назвал. Шуфрич также заявил, что вернется в Украину 23 мая.

Напомним, что в начале мая созданный Порошенко батальон теробороны "взял в плен" Шуфрича, обмотал его скотчем и устроил фотоссесию.

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