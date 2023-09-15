Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога народному депутату Украины Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Шуфрича взяли под стражу в зале суда и увели.

Адвокат Нестора Шуфрича Александр Тананакин заявил, что будет обжаловать решение суда о взятии нардепа под стражу.

"Это решение было ожидаемым и никого, я думаю, не удивило. Конечно, будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке", - заявил адвокат Шуфрича "Стране".

Напомним, сегодня СБУ вручила нардепу подозрение в госизмене. Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.

Журналисты сообщали, что у Шуфрича изъяли проект предоставления Донбассу автономии от 2014 года.

Сам депутат Шуфрич также рассказал о найденном у него при обыске проекте соглашения о полномочиях для Донецка и Луганска.