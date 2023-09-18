Верховная Рада на этой неделе снимет арестованного Нестора Шуфрича с должности главы парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Ожидаем постановление на сайте", - добавил Железняк.

Напомним, 15 сентября Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога народному депутату Украины Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Сам Шуфрич обвинения отрицает и называет смешными.

Журналисты сообщали, что у Шуфрича изъяли проект предоставления Донбассу автономии от 2014 года.

Также Шуфрич сам рассказал о найденном у него при обыске проекте соглашения о полномочиях для Донецка и Луганска.