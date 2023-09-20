Регламентный комитет Верховной Рады поддержал снятие арестованного нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя комитета свободы слова.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Исполнять обязанности главы комитета будет Евгений Брагар.

При этом Шуфрич останется членом комитета, поскольку без него там бы оставалось всего два человека, а нужно как минимум три для существования парламентского комитета.

Напомним, что ранее Печерский суд Киева взял под стражу нардепа Шуфрича.

Ранее ему вручили подозрение в госизмене.

Также в доме Шуфрича под Киевом был проведен обыск.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 573-го дня. Украина заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции. Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

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