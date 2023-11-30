Служба безопасности Украины проводит обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре, принадлежащей Украинской православной церкви. Обыски производятся в рамках уголовного производства по поводу причастности руководства монастыря к разжиганию национальной розни и ненависти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"Обыски проходят в рамках уголовного производства о причастности руководства лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти. По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ", - говорится в посте СБУ.

Также, по версии следствия, клирики лавры "поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России".

Была проведена экспертиза публикаций, которая "подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть".

Ранее мы сообщали об обысках СБУ проводит в мужском монастыре УПЦ в Полтавской области.

Также мы писали, что СБУ проводила обыски в Кирило-Мефодиевском монастыре УПЦ под Мукачево. Правоохранители проверяли обитель на предмет причастности ее жильцов "к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".