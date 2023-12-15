За несколько дней до подрыва закарпатский депутат Сергей Батрин из села Кушница опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины.

В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч для директора коммунального предприятия, но при этом в Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.



"Написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый-шестой день. Я говорю обращаться к старосте. Люди говорят: к кому обращаться, если он за три года ничего не делает! Эта проблема возникла несколько лет назад. Но староста наш отрабатывает должность, поднимает руки, принимает решение. Будет уместно сейчас записать видео только потому, что позавчера обсуждали бюджет 2024 года на бюджетной комиссии, на которой мы кое о чем договорились, но сейчас ничего не выложено руководителем общины по поводу этого бюджета. 15 декабря собирают сессию, но это все они делают для системы 14+1, не для людей. А главное, что в этом бюджете снова заложено 100 тысяч на нашего директора коммунального предприятия. Но Кушница уже четвертый год не борется с водой, люди просто делают своими силами. Не понимаю. Люди, если вас это так устраивает, ради Бога, но воды у вас нет. Должны быть какие-то объяснения, нельзя это просто так отпускать. Нужно за себя бороться, интересоваться - и тогда все будет хорошо. Скоро вы будете действительно удивлены всеми ответами, почему, кто, как крышует "бессмертного" нашего", - заявил Батрин.

Также в сети пишут, что за несколько минут до взрыва Батрин ссорился с коллегами по поводу того, что нельзя во время войны выделять сельскому главе прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.

Именно этот вопрос вызвал возмущение Батрина, поскольку на предварительном голосовании он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной. Однако его претензии и аргументы не возымели действия на коллег - тогда он вышел и вернулся уже с гранатами.

Между тем в Закарпатской области после подрыва в сельсовете созывают срочное заседание Совета обороны области "для принятия безотлагательных оперативных решений". Об этом сообщает ОВА.

Напомним, сегодня около полудня стало известно, что на Закарпатье депутат взорвал гранаты во время сессии.

Инцидент уже расследует СБУ.