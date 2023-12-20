Стала известна причина утренних обысков в Ужгородском горсовете. Чиновников подозревают в присвоении 700 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт коммунальных объектов горсовета.

Об этом сообщает СБУ.

"В ходе ремонта зданий и сооружений коммунального предприятия, а также при закупке материалов, чиновники горсовета в сговоре с подконтрольными им фирмами-подрядчиками присвоили часть бюджетных средств, завысив стоимость работ и стройматериалов", - сообщила представитель регионального СБУ Ванда Мильо.

Начальник одного из отделов Департамента городской инфраструктуры, директор коммунального предприятия и директор фирмы-подрядчика уведомлены о подозрении.

Утром мы сообщали, что в Ужгородском горсовете правоохранители проводят обыски. Они проходили в Департаменте городской инфраструктуры, коммунальном дорожно-эксплуатационном предприятии и отделе, отвечающем за капитальное строительство.

В ноябре в СБУ провела обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева и горсовете. Они связаны с незаконным выездом за границу отдельных депутатов и чиновников мэрии.

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