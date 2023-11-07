Служба безопасности Украины задержала депутата Винницкого райсовета от запрещенной ОПЗЖ и двух работников Муниципальной стражи горсовета по подозрению в рэкете.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, они терроризировали жителей города и пытались "подмять" под себя аграрный бизнес в регионе. Во главе группы стоял местный криминальный авторитет.

Они требовали с предпринимателей регулярную дань, угрожая насилием и уничтожением имущества.

Задокументирован факт выбивания 9 тыс. долл. несуществующего долга с руководителя агрокомпании. Рекетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить "долг".

Сотрудники СБУ задержали всех участников банды по местам их пребывания в областном центре.

При обыске в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его подельников обнаружены наличные и черновые записи "должников".

Ранее мы писали, что СБУ задержала действующего депутата Закарпатского облсовета - как утверждается, кума Виктора Медведчука. Его обвиняют в рэкете.

Также мы сообщали, что СБУ задержали винницкого криминального авторитета по кличке "Комар".