СБУ задержала депутата от запрещенной ОПЗЖ, занимавшегося рэкетом в Виннице
Служба безопасности Украины задержала депутата Винницкого райсовета от запрещенной ОПЗЖ и двух работников Муниципальной стражи горсовета по подозрению в рэкете.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, они терроризировали жителей города и пытались "подмять" под себя аграрный бизнес в регионе. Во главе группы стоял местный криминальный авторитет.
Они требовали с предпринимателей регулярную дань, угрожая насилием и уничтожением имущества.
Задокументирован факт выбивания 9 тыс. долл. несуществующего долга с руководителя агрокомпании. Рекетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить "долг".
Сотрудники СБУ задержали всех участников банды по местам их пребывания в областном центре.
При обыске в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его подельников обнаружены наличные и черновые записи "должников".
Ранее мы писали, что СБУ задержала действующего депутата Закарпатского облсовета - как утверждается, кума Виктора Медведчука. Его обвиняют в рэкете.
Также мы сообщали, что СБУ задержали винницкого криминального авторитета по кличке "Комар".