Служба безопасности Украины сообщила о задержании "смотрящего" за Винницкой областью, известного криминального авторитета по прозвищу "Комар".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержаны также подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде, и еще один член банды.

Следователи задокументировали как "Комар" с товарищами требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долл., угрожая убийством. Их задержали "на горячем".

"Стране" стали известны подробности задержания "Комара", он же Комаров Костянтин Александрович.

Как сообщили источники "Страны", вместе с "Комаром" был задержан активный участник банды Роман Инякин, известный как "Рома Винницкий". Также среди задержанных членов банды оказался бандит, которого годами искала полиция за совершение тяжких преступлений – Бурлака Ашот Арутюнович, он находится под санкциями СНБО Украины как "вор в законе".

По словам источника, "Комар" долго выстраивал свою преступную структуру и, несмотря на неоднократные проблемы с законом, смог распространить свое преступное влияние на целую область.

"В число "близких" принимал исключительно с уголовным прошлым, которые уже отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Его банда специализировалась на запугивании и угрозах насилия, в т.ч. убийства, уничтожения и повреждения имущества потерпевших, совмещая это с требованием денежных средств, как несуществующего долга", - говорит источник.

Среди "клиентов" банды была и местная элита, которая обращалась к ним с "неудобными" вопросами.

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