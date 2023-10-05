СБУ задержали винницкого криминального авторитета по кличке "Комар"
Служба безопасности Украины сообщила о задержании "смотрящего" за Винницкой областью, известного криминального авторитета по прозвищу "Комар".
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Задержаны также подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде, и еще один член банды.
Следователи задокументировали как "Комар" с товарищами требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долл., угрожая убийством. Их задержали "на горячем".
"Стране" стали известны подробности задержания "Комара", он же Комаров Костянтин Александрович.
Как сообщили источники "Страны", вместе с "Комаром" был задержан активный участник банды Роман Инякин, известный как "Рома Винницкий". Также среди задержанных членов банды оказался бандит, которого годами искала полиция за совершение тяжких преступлений – Бурлака Ашот Арутюнович, он находится под санкциями СНБО Украины как "вор в законе".
По словам источника, "Комар" долго выстраивал свою преступную структуру и, несмотря на неоднократные проблемы с законом, смог распространить свое преступное влияние на целую область.
"В число "близких" принимал исключительно с уголовным прошлым, которые уже отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Его банда специализировалась на запугивании и угрозах насилия, в т.ч. убийства, уничтожения и повреждения имущества потерпевших, совмещая это с требованием денежных средств, как несуществующего долга", - говорит источник.
Среди "клиентов" банды была и местная элита, которая обращалась к ним с "неудобными" вопросами.
Ранее мы писали, что СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом Хипака.
Также мы рассказывали о том, как задерживали воров в законе Умку и Лашу Свана.