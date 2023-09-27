В Днепре проходят громкие задержания, связанные с деятельностью мошеннических колл-центров. Среди задержанных оказался криминальный авторитет Сергей Мудрак.

Об этом стало известно "Стране" от источников в правоохранительных органах.

Как сообщили источники, операцию проводит Департамент стратегических расследований (ДСР) Нацполиции.

Мудрака подозревают в том, что он владеет многочисленными мошенническими колл-центрами в Днепре. При этом аферисты "работают" не только с россиянами, но также разводят на деньги проживающих в Польше украинцев и русскоязычных.

Всего в рамках расследования запланировано 40 обысков в Днепре в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов дела.

В начале сентября мы писали, что в центре Харькова накрыли мошеннический колл-центр, который занимал три этажа и насчитывал 50 сотрудников. Мошенники выманивали деньги у клиентов банков за границей.

Также мы подробно разбирались в том, как построен в Украине бизнес на мошеннических колл-центрах и кто крышует такие заведения.