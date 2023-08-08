В Каменском Днепропетровской области накрыли мошеннический "колл-центр", который выманивал деньги у граждан Латвии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Спецоперация проводилась совместно правоохранителями Украины и Латвии при поддержке Европола и Евроюста.

Ранее в марте 2023 года задержаны 10 участников мошеннической преступной организации.

В настоящее время в ходе второго этапа спецоперации, участники преступной организации были одновременно задержаны в Днепре и Латвии - по 5 человек.

Аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений узнавали у латышей данные их банковских счетов, а потом снимали оттуда деньги.

Сейчас известно о 14 потерпевших гражданах Латвии, у которых украли почти 2 млн грн.

"В результате совместных действий правоохранителей потерпевшим уже возмещен причиненный ущерб на почти 900 тыс грн", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в суд передано дело сумского депутата, который создал мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре, выманивавшие у населения деньги якобы на нужды на ВСУ.

Также мы сообщали, что в центре Кропивницкого правоохранители разоблачили работу незаконного колл-центра - офиса, работники которого занимались телефонным мошенничеством.